Во время протестов в Венесуэле задержали уже 500 активистов. Об этом написал в Twitter глава правозащитной организации "Венесуэльский криминальный форум" Альфредо Ромеро.

"Задержания продолжаются. Количество арестов уже достигло 500", - говорится в сообщении.

23 января в Каракасе прошел многотысячный митинг против президента Николаса Мадуро. Во время него глава парламента Венесуэлы, лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны, поскольку ранее парламент признал переизбрание Мадуро на пост главы государства неконституционным.

После заявления Гуайдо на акции протеста против Мадуро вышли жители других городов Венесуэлы. Во время протестов между митингующими и силовиками произошли столкновения.

Ранее сообщалось, что США запросили заседание совбеза ООН.