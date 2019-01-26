Большой ошибкой правительства назвал отмену госрегулирования цен на товары первой необходимости основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в эфире "112 Украина".

Оппозиционный политик подчеркнул: только за прошлый год на некоторые товары и продукты питания цены выросли до 200 процентов.

"Для такого скачка было две причины. Во-первых, выросли цены на энергоносители. Во-вторых, в июне 2017 года правительство отменило государственное регулирование цен на товары первой необходимости", - сказал Юрий Бойко.

По словам парламентария, заявления власти о том, что это рынок и так должно быть, - полная ерунда.

"Ни одна страна в мире не отпускает цены на товары первой необходимости, особенно если она находится в экономическом кризисе. Мы это открыто критиковали и требовали изменить данное постановление. Как только они это решение приняли, пошли вперед, как спусковой крючок, цены на товары первой необходимости. А дальше выросли цены и на другие товары. Только хлеб за год подорожал на 22%, а вслед за ним – овощи и мясо", - отметил Юрий Бойко.

Для справки: наибольшими темпами в 2018 году дорожали: лук - 208%, капуста - более 100%, морковь, свекла - более 70%. Цена на все виды хлеба выросла более чем на 20 %.

Напомним, 22 января, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Юрия Бойко кандидатом в Президенты Украины.

Основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" входит в тройку лидеров президентского рейтинга. Так, согласно опросу, проведенному в январе Институтом анализа и прогнозирования, Юрий Бойко занимает третью строчку рейтинга – за него готовы проголосовать 11,6% опрошенных. Он отстает от идущего вторым Владимира Зеленского на 1,3%.