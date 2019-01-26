28 января Комитет по социальной политике проведет экстренное заседание рабочей группы в связи с ситуацией в санатории "Лермонтовский" [ Редактировать ]
В понедельник, 28 января, Комитет по социальной политике ВР проведет экстренное заседание рабочей группы в связи с ситуацией, сложившейся в санатории "Лермонтовский". Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила народный депутат, "Оппозиционная платформа - За жизнь", Наталия Королевская.
"В Одессе снова накалилась ситуация вокруг знаменитого санатория "Лермонтовский". 25 января с 5 утра территорию здравницы захватили неизвестные люди, которые, по информации от директора санатория Дмитрия Антипова, не пускают на территорию персонал, не предоставили никаких документов и не представились. Требуем немедленно разобраться, что происходит в санатории, и обеспечить соблюдение закона", - написала оппозиционный политик.
В связи со сложившейся ситуацией Комитет по социальной политике ВР в понедельник проведет экстренное заседание рабочей группы.
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