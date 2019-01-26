Полицейские города Харьков задержали насильника, который напал на сотрудницу местной аптеки и изнасиловал ее. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Так, информация о преступлении поступила вечером в пятницу, 25 января. На место происшествия срочно отправилась следственно-оперативная группа полиции.

"Полицейские установили, что вечером неизвестный мужчина зашел в аптеку. Воспользовавшись отсутствием посетителей, он с применением физического насилия затащил девушку-провизора в подсобное помещение, нанес телесные повреждения, изнасиловал и завладел ее мобильным телефоном", - сообщили в полиции.

На розыск злоумышленника по тревоге был поднят весь личный состав территориального подразделения полиции. Преступника узнали на одной из видеозаписей с камер видеонаблюдения. Им оказался 45-летний житель района, ранее судимый за совершение ограбления. Полицейские задержали злоумышленника неподалеку от места жительства.

Следователями сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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