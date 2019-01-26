Франция, Испания и Германия выдвинули главе Венесуэлы Николасу Мадуро ультиматум: или он в течение 8 дней объявляет в стране проведение новых выборов, или они признают председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо новым президентом, пишет 112.ua.

"Народ Венесуэлы должен иметь возможность свободно решать свое будущее. Без выборов, объявленных в течение 8 дней, мы будем готовы признать Хуана Гуайдо президентом, чтобы запустить политический процесс", - отметил своем Twitter глава Франции Эммануэль Макрон.

При этом он добавил, что Париж находится в контакте по этому вопросу со своими европейскими союзниками.

Это заявление также поддержал глава правительства Испании Педро Санчес.

"Мы не стремимся назначать или убирать правительства, мы хотим демократии и свободных выборов в Венесуэле. Если через восемь дней не будет объявления о честных, свободных, прозрачных и демократических выборах, Испания признает Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы", - написал он в своем Twitter.

Кроме того, подобное заявление сделали и в ФРГ.

"Народ Венесуэлы должен быть свободным и иметь возможность определять свое будущие. Если выборы не будут объявлены в течение 8 дней, мы готовы признать Хуана Гуайдо временным президентом, который инициирует такой политический процесс", - отметила в своем Twitter пресс-секретарь правительства ФРГ Мартина Фиц.

Ранее сообщалось, что из-за протестов в Венесуэле задержали 500 человек.