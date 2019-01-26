В последние дни января, как правило, уже устанавливалась постоянная морозная погода, и наши предки принимались за подготовительные весенние работы. С этой целью готовили и чистили инвентарь, перебирали зерно для посева. 27 января принято было заниматься заготовкой дров, так как к этому дню запасы, как правило, заканчивались. Почитает в этот день и православная церковь свою именинницу - Нину.

Православная церковь в этот день чтит память святой просветительницы, активно способствующей распространению христианства. С самого утра православные торопятся в церковь с тем, чтоб помолиться святой Нине о благополучии в семье, в домашнем хозяйстве. Возносили также благодарственные молитвы за милость и всемогущество Господа.

Приметы на погоду 27 января

В этот день на скорое потепление указывало раннее пение петуха в совокупности со снегопадом.

Такой же прогноз можно было ожидать в случае появления инея на деревьях.

На укрепление морозов указывал в небе след после захода солнца, а также ярко мерцающие звёзды.

Если в этот день по небу плыли белые облака, то, по приметам, морозы простояли ещё долго.

Согласно народному поверью, громко каркающие с утра вороны указывали на приближение метелей и вьюги.

Бледная луна пророчила близкий снегопад.

Народные приметы и что нельзя делать

Установилось в народе немало примет и народных обычаев на этот день. Было принято почитать домашнюю скотину. Согласно народному поверью, в двадцать седьмой день января большое внимание оказывали именно коровам, так как издавна эти домашние животные были главными кормильцами семьи. В приданое девушкам родители предпочитали давать именно корову, потому и оберегали корову, как могли, от болезней, порчи.

Молоко коровы в этот день считалось чудодейственным средством от всех болезней, ожогов, укусов и ударов током или молнией. Поэтому в этот день с самого утра все в семье старались угощаться свежим молоком и угощали близких, родственников и друзей.

Плохой приметой считалось увидеть во сне корову или быка, особенно красного или черного цвета. Согласно приметам, такой сон предсказывал скорую смерть сновидцу.

Читайте также, погоду в Украине на 27 января.