Уже в январе многие верующие задаются вопросом, когда наступит Великий пост. Дата начала этого периода плавающая, она напрямую зависит от дня празднования Святой Пасхи и Вознесения Господня. Великий пост предшествует этим событиям.

Великий пост в 2019 году

Время Великого поста в 2019 году - с 11 марта по 27 апреля. Длительность его составит 40 дней, плюс еще 7 в Страстную неделю. Пост закончится с 27 на 28 апреля, в ночь, когда Сын Божий Воскрес. Следом за постом православный мир будет отмечать Пасху, радостный праздник, полный счастья и любви.

Великое воздержание проходит в несколько этапов. Самым строгим из них считаются последние 7 дней, которые иначе называют Страстной неделей. В это время священнослужители призывают каждого молиться о спасении своей души, читать Священное Писание. Спаситель своим примером показал нам, что любовь и вера стирают любые границы, что именно они способны вознести на Небеса.

Что обязательно нужно сделать во время Великого поста

Во время поста всем и каждому необходимо придерживаться строгих правил.

Преодолевайте свои пороки и слабости. Пост учит преодолевать слабости, причем постепенно, шаг за шагом. В начале откажитесь от переедания и запрещенных в этот период продуктов, затем от дурным помыслов, бранных слов и вредных привычек, после очистите свою душу от накопленного негатива.

Раскайтесь. Это, пожалуй, самое главное, что необходимо сделать в период Великого поста. Не бойтесь своих грехов и не отказывайтесь от них: признайте их и в молитве расскажите о них Господу. Церковнослужители также советуют исповедаться.

Станьте добрей. Ежедневно делайте добро людям, не ожидая от них благодарности за вашу помощь. Помогайте ближним по велению собственного сердца и не забывайте благодарить всех, кто помог вам.

Живите в радости. Великий пост - это в первую очередь очищение души, возможность взглянуть на мир иначе, разглядеть в нем радость и счастье. Научитесь жить в гармонии с миром, чтобы стать ближе к Господу.

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