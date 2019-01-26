Напад на журналістів "Стоп Корупції": суд відпустив під домашній арешт зловмисників [ Редактировать ]
Голосіївський суд столиці відпустив під домашній арешт нападників на журналістів "Стоп Корупції". Нагадаю, напад стався позавчора - коли медійники знімали незаконний видобуток піску. Громадські активісти не виключають - тепер злочинці можуть спробувати втекти. Більше - у нашому матеріалі.
Розбита машина та опіки від газового балончику. Напад на журналістів Стоп-корупції стався у четвер неподалік метро "Видубичі". Медійники приїхали знімати як вивозять незаконно видобутий пісок. На них одразу напали охоронці - із вогнепальною зброєю та арматурами. Побили журналіста та оператора і вкрали із машини сумку з грішми.
Сімох нападників затримали. Підтримку журналістам одразу висловили громадські активісти. А у посольстві США заявили про необхідність ретельно та швидко розслідувати цей злочин. Вже сьогодні затримані опинилися у суді. Утім, попри серйозні звинувачення суддя вирішила відпустити нападників під домашній арешт.
"Цей суд сьогодні - це просто насмішка над правосуддям. Суддя кожному звинуваченому обрала міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Тобто ці люди вони зобов'язані бути дома із 23 години по 7 ранку і все. Далі вони можуть так же вільно пересуватись, вони можуть втекти, вони можуть поїхати будь-куди", - говорить Роман Бочкала, голова громадської організації "Стоп Корупції".
Як вважає Роман Бочкала, за організацією побиття журналістів стоїть одіозний луганський активіст Михайло Бурда - фігурант гучних кримінальних справ.
"Бурда - він раніше судимий неодноразово. Він зараз проходить у слідстві по двох інших справах. Вони в суді. По першій справі його звинувачують у нападі на поліцію. Вимаганні грошей з бізнесменів, і тепер вже третя справа, але наразі він в бігах. В суді сьогодні предстали ті, хто бив, але не організатор. Де він зараз знаходиться - невідомо", - говорить Роман Бочкала, голова громадської організації "Стоп Корупції".
Бурду активісти звинувачують у кришуванні незаконного видобутку піску компанією "Мостобуд". Саме її охоронці і напали на журналістів біля однієї з точок на Видубичах, де компанія без жодних дозволів незаконно намиває та вивозить пісок. Ці робити вже заподіяли шкоди на понад 100 мільйонів гривень, - кажуть активісти. Від суду тепер вимагатимуть змінити запобіжний захід нападниками на тримання під вартою, аби молодики не втекли.
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