США підтримує самопроголошеного президента Венесуели Хуана Гуайдо. Про це заявив Держсекретар Майк Помпео під час екстреного засідання Радбезу ООН щодо Венесуели.

За його словами, Ніколас Мадуро - нелегітимний президент і за час його правління життя народу значно погіршилося. США також сподіваються на демократичні вибори в країні. Разом із Помпео на Радбезі був американський представник з питань Венесуели Елліот Абрамс. Його призначили у США напередодні, аби допомогти вирішити кризу в державі.

Тим часом білоруський президент Олександр Лукашенко став сьогодні на бік Ніколаса Мадуро. Але коло прибічників Хуана Гуайдо - теж може збільшитися. Визнати його президентом Венесуели пообіцяли Іспанія, Франція та Німеччина, якщо Мадуро відмовиться провести демократичні вибори. Для цього у нього є ще 8 днів.

"Іспанський уряд закликав Європейський союз та 28 його членів визнати Хуана Гуайдо президентом Венесуели, виконати обов'язок і закликати до виборів у Венесуелі. Уряд Іспанії дає Ніколасу Мадуро 8 днів, щоб погодитися на вільні, прозорі та демократичні вибори. Якщо цього не станеться, Іспанія визнає Хуана Гуайдо виконувачем обов'язків президента, котрий і оголосить вибори", - заявив Педро Санчез, прем'єр-міністр Іспанії.