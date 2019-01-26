У Києві відбулась друга Всеукраїнська Олімпіада з ментальної арифметики. Діти змагались в усному рахунку. Про нестандартні здібності майбутнього покоління розкажуть наші кореспонденти.

Лічити двозначні, трьохзначні і навіть чотиризначні числа за секунди подумки цілком реальна задача, навіть для дитини. Щоб позмагатися в усному рахунку до столиці приїхали пів тисячі дітей з усієї країни. Артему всього 10 років. "Арифметикою майбутнього" хлопчик займається близько півроку.

"Я уже довольно долго так занимаюсь, и сейчас я считаю на довольно больших скоростях. Мои одноклассники удивляются, когда я им это показываю и постоянно думают, что это неправда, и что так не может быть, что я уже знаю эти ответы", - говорить Артем Крівомазов, учасник олімпіади з ментальної арифментики.

Запам'ятавши механізм, Артем уявляє собі китайські рахівниці "абакус" і виконує математичні дії легко і швидко. Завдяки такій методиці у дитини розвиваються не лише технічні здібності, а й творчі.

"С помощью устного счета тренируется одновременная работа двух полушарий мозга. Дети сначала учатся считать на счетах "абакус", далее практически с первого занятия они начинают переходить и считать пример в уме однозначные, двузначные, трехзначные, четырехзначные", - говорить Олександра Василенко, директор Академії розвитку інтелекту SMARTUM Україна.

Завдяки такій техніці дитина розвиває вміння робити декілька справ одночасно. Тож деякі учасники олімпіади водночас із лічбою займаються спортом, декламують вірші, танцюють, грають на музичних інструментах і навіть на осліп складають кубик Рубіка .

"Відверто кажучи, я дуже вражений тим, що діти отам на екрані показували, чим вони займаються. Це для мене шок. Наша країна має велике майбутнє чесно. Я дивлюся в спорті в нас дітки теж є обдаровані, талановиті і розвиваються. Саме головне, щоб батьки підтримували дітей", - говорить Роман Вірастюк, директор Департаменту олімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України.

Інколи батьки не лише підтримують, але й самі вирішують навчитися швидкісному рахунку. Олена привела свою дитину до академії розвитку інтелекту два роки тому, і тепер працює тут сама - навчає дітей та тренерів ментальній арифмеці.

"Коли я зрозуміла наскільки це цікаво і зрозуміла, що це щось таке, і мене хвилює, і тому я сама займалась і стала тренером. Це не просто рахування заради рахування, це розвиток творчих здібностей і розвиток мозку, тобто наші діти тренують мозок, а якщо вони тренують мозок, то вони швидко сприймають інформацію, швидко обробляє і видає", - говорить Олена Космина, майстер-тренер з ментальної арифметики.

Програма, за якою діти навчаються, отримала схвальну оцінку не тільки від батьків а й від Міністерства освіти. Експертизу провели навіть в інституті психології, аби підтвердити, що нестандартна технологія швидкого рахунку не зашкодить дитині.

"Розвиток дитини він завжди потрібен, і головна мета нової української школи - це набуття знань, навичок, які будуть використовуватись протягом всього життя. Тому це якраз буде отим моментом і тією зернинкою на те поле, які діти будуть далі розвивати у будь-якому виді діяльності. Воно їм знадобиться", - говорить Лариса Дейдиш, завідувач сектору позашкільної освіти "Інституту модернізації змісту освіти".

Обмежень за віком, щоб навчитись ментальній арифметиці немає. Цього річ наймолодшому учаснику олімпіади чотири роки.