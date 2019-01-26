В Киеве разыскивают несовершеннолетнюю Ряшенцеву Алену. 15-летняя девочка пропала в Деснянском районе на улице Архитектора Николаева.

Деснянское управление полиции разыскивает Алену уже несколько дней.

Приметы: рост 170 см., среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Была одета: зимняя куртка зеленого цвета, черные лосины и ботинки.

При наличии информации о местонахождении девочки, обращайтесь по номеру "102".

Ранее мы сообщали, что в Харькове пропала 8-летняя девочка.