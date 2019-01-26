В Киеве пропала 15-летняя девочка [ Редактировать ]
В Киеве разыскивают несовершеннолетнюю Ряшенцеву Алену. 15-летняя девочка пропала в Деснянском районе на улице Архитектора Николаева.
Деснянское управление полиции разыскивает Алену уже несколько дней.
Приметы: рост 170 см., среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые.
Была одета: зимняя куртка зеленого цвета, черные лосины и ботинки.
При наличии информации о местонахождении девочки, обращайтесь по номеру "102".
Ранее мы сообщали, что в Харькове пропала 8-летняя девочка.
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