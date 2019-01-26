Россия передала в оккупированный Крым вертолеты "для ракет" [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Российские военные отправили в оккупированный Симферополь два вертолета Ми-8 - их будут использовать для нужд Росгвардии. Каждый из вертолетов имеет блок для 20 ракет.
Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".
"На вертолетах Ми-8 установлены блоки Б8В20 под 20 ракет. Ракеты класса "воздух-земля", - говорится в сообщении.
Основная задача вертолетов - транспортировка личного состава и грузов.
Напомним, что международное сообщество осудило милитаризацию Россией Крыма, Азовского и Черного морей, утвердив 17 декабря резолюцию Генеральной ассамблеи ООН.
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