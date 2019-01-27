Американские дипломаты покинули посольство в Венесуэле [ Редактировать ]
Последняя группа дипломатов США покинула Каракас. Николас Мадуро поручил МИД Венесуэлы в течение 30 дней начать переговоры с США о создании в обоих государствах офисов, которые будут представлять интересы стран.
Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте МИД Венесуэлы.
"Сообщаем, что вчера, 25 января, персонал дипломатического представительства США в Каракасе был отозван в соответствии с поставленными сроками", - говорится в сообщении.
В МИД также добавили, что сотрудники посольства Венесуэлы в Вашингтоне "начали возвращаться в Каракас" в субботу.
Во время публичного выступления Николаса Мадуро перед молодежью, он подтвердил эту информацию.
"Они (дипломаты США – 24 канал) уже покинули страну, сегодня поехала последняя группа", - заявил Мадуро.
Он также отметил, что объявленная модель представительств государств будет аналогичной той, что в течение года функционировала на Кубе, где нет дипломатических отношений с США.
Ранее Европейский союз призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявить досрочные президентские выборы в стране.
В ЕС заявили, что осуждают насилие со стороны власти Венесуэлы в отношении протестующих, приведшее к гибели активистов, и надеются, что венесуэльская власть объявит о проведении досрочных президентских выборов в стране в течение следующих дней.
В случае отказа от досрочных выборов Евросоюз пригрозил признать власть Венесуэлы нелегитимной, а лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом.
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