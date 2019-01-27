Пять самолетов Военно-воздушных сил США и Канады были подняты на перехват двух российских ракетоносцев Ту-160, которые 26 января осуществляли полет над Арктикой.

Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки в своем Twitter.

В маневре участвовали два истребителя F-22, истребители CF-18 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS.

"Самолеты ВВС США и Канады узнали два российских стратегических бомбардировщика Ту-160, которые вошли в отличительную зону ПВО Канады 26 января 2019 года. Бомбардировщики оставались в международном воздушном пространстве и не проникали на суверенную территорию", - говорится в сообщении ведомства.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Баренцевым и Карским морями, а также морем Лаптевых. Длительность полета составила более 15 часов.

Ранее российский истребитель совершил опасный маневр над Черным морем.