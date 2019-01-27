Спасатели предупреждают об угрозе схода лавин в Карпатах [ Редактировать ]
В Карпатах сохраняется значительная опасность схода лавин. Об этом сообщает ГСЧС.
По данным Укргидрометцентра, 27 января в связи со снегопадом и метелью на высокогорье и в горах Закарпатской области содержится значительное снеголавинная опасность (3 уровень).
Помимо этого, в горных районах области существует угроза оползней снега.
Напомним, в Закарпатской области трое киевлян попали под снежную лавину, один из них погиб.
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