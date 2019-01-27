В Вашингтоне из-за стрельбы погибли 3 человека [ Редактировать ]
Американские правоохранители обнаружили в Вашингтоне тела трех мужчин с огнестрельными ранениями. Об этом сообщается на странице главы полиции города Питера Ньюшема в Twitter.
Сообщается, что правоохранители обнаружили в районе Форт-Дэвис автомобиль с телами двух мужчин с огнестрельными ранениями. Тело еще одного мужчины в десятках метров от машины.
В полиции отметили, что район в котором нашли погибших считается спокойным. Правоохранители разыскивают нескольких подозреваемых в стрельбе.
Ранее сообщалось, что парень расстрелял пять человек.
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