Американские правоохранители обнаружили в Вашингтоне тела трех мужчин с огнестрельными ранениями. Об этом сообщается на странице главы полиции города Питера Ньюшема в Twitter.

Сообщается, что правоохранители обнаружили в районе Форт-Дэвис автомобиль с телами двух мужчин с огнестрельными ранениями. Тело еще одного мужчины в десятках метров от машины.

В полиции отметили, что район в котором нашли погибших считается спокойным. Правоохранители разыскивают нескольких подозреваемых в стрельбе.

Ранее сообщалось, что парень расстрелял пять человек.