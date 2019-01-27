Что ждет каждый знак зодиака, узнайте в гороскопе на неделю.

Овен

Если вы намерены решительно изменить планы, то не избежать энергичной деятельности и "пробивания" очередных стен. В полной мере проявятся такие качества, как способность убеждать и воодушевлять.

Любовь. Не успевшие обрести свою вторую половину могут встретить ее в ближайшем будущем.

Здоровье. Знаете мудрость древних философов: "Хочешь быть сильным – бегай, красивым – бегай, здоровым – бегай!"?

Финансы. Только работа в коллективе и разумная активность принесут желаемые результаты.

Телец

На этой неделе будете склонны видеть в людях и событиях только положительные стороны. Удача ждет тех, кто давно и упорно работал над карьерным ростом или хотел сменить сферу деятельности. И здесь пригодится природное упрямство.

Любовь. Искренность поможет завоевать неприступное сердце.

Здоровье. Период благоприятен для профилактических процедур и лечения почек.

Финансы. Заманчивые предложения принесут реальную выгоду и перспективы.

Близнецы

Ожидаются необычные переживания и неожиданные события. И ваши друзья могут стать тому причиной. Мощное обаяние и приветливый характер поспособствуют в преодолении всех трудностей с высоко поднятой головой и с улыбкой на лице.

Любовь. Страхи могут лишить прекрасного шанса создать счастливую семью.

Здоровье. Повышенная мнительность только испортит настроение.

Финансы. Дорогие увлечения пагубно отражаются на доходной части бюджета.

Рак

Есть риск уронить авторитет в глазах окружающих. Для некоторых и вовсе начнется период повышенной конфликтности и потери здравого смысла. Уберечь себя от неприятностей и разочарований можно, если доверять интуиции.

Любовь. Поведение "второй половины" пугает и расстраивает? Не теряйте уверенности в себе

Здоровье. Захлестывающие эмоции способны ослабить иммунитет.

Финансы. Возможны непредвиденные расходы на себя и близких.

Лев

В начале недели стоит сделать паузу, собраться с мыслями и силами и быть очень внимательными к любой новой информации. В нужное время сумеете правильно ее использовать. В конце недели вернутся привычная уверенность и спокойствие.

Любовь. В личной жизни стремитесь вести себя активно и независимо.

Здоровье. Спадет напряжение в делах, а вместе с ним и повышенное кровяное давление.

Финансы. Проявите самостоятельность в принятии важных решений.

Дева

Ваше поведение нетипично: не захочется включать логику или брать на себя ответственные обязательства. Появится необходимость перенести важные встречи на следующую неделю. Прислушаться к собственной интуиции – лучшая стратегия.

Любовь. Новые знакомства и увлечения будут в чем-то повторять прежние.

Здоровье. Вероятны резкая боль в горле и повышенная температура.

Финансы. В спорах не нужно стесняться озвучивать свою точку зрения, какая бы она ни была.

Весы

Неделя будет весьма продуктивной и полной разнообразных событий. Для кого-то начнется новый виток развития. Если собирались что-то поменять в жизни, сейчас самое время. Хороший период для поездок.

Любовь. Поссорившиеся влюбленные смогут помириться и извлечь из конфликта полезный урок.

Здоровье. В конце недели захочется побыть в одиночестве. Этот период подходит для духовных практик.

Финансы. Ситуация с деньгами неоднозначная: прибыль высока, но и расходы тоже велики.

Скорпион

Сможете укрепить свой авторитет и влияние на профессиональном поприще. В области делового партнерства сумеете договориться о сотрудничестве на своих условиях. Домашние дела и заботы в конце недели начнут забирать больше времени и сил, чем хотелось бы.

Любовь. Новое увлечение пока одиноких представителей знака понравится их родителям.

Здоровье. Потребность в адреналине удовлетворят экстремальные виды спорта.

Финансы. Деловая поездка (командировка) принесет новые возможности и перспективы.

Стрелец

В начале недели придется исправлять ошибки и подтягивать недоработки, завершать старые дела, вместо того чтобы заниматься чем-то новым, более интересным. Удачно в эти дни разрешатся финансовые и юридические вопросы. В выходные захочется ярких впечатлений и романтики.

Любовь. Грозят болезненные уколы ревности.

Здоровье. Избегайте острой и не слишком полезной пищи.

Финансы. Лучшим вложением станут расходы на обустройство собственного дома.

Козерог

Не стоит рассчитывать, что неделя пройдет спокойно и гладко. Могут возникнуть размолвки с близкими родственниками. Следует слегка притормозить и критически оценить обстановку. К удивлению многих, винить в происходящем никого, кроме себя, не придется.

Любовь. Предстоит решить сложную задачу и сделать судьбоносный выбор.

Здоровье. Чтобы сохранить хорошее самочувствие, светила рекомендуют посетить бассейн и сауну.

Финансы. Можете переоценить свои возможности и преимущества, если настроены слишком идеалистично.

Водолей

Все буквально валится из рук, несмотря на то что стараетесь как лучше. Стоит уделять больше внимания родным и близким, жертвуя своим временем и интересами. Но вряд ли станете слушать чужие советы, полагаясь только на себя, проявляя порой своенравие и гордыню.

Любовь. Возможно появление новых романтических привязанностей.

Здоровье. Может нарушиться обмен веществ. Прислушивайтесь к истинным желаниям своего тела.

Финансы. Период не самый благоприятный.

Рыбы

На этой неделе стоит проявить решительность и активность. Пассивность и медлительность в решениях и действиях лишат возможности громко заявить о себе миру и затеять что-то реально значимое. И не стоит переживать и опускать руки, если не все и не сразу будет получаться.

Любовь. Не исключены мелкие разногласия из-за завышенных претензий к партнеру.

Здоровье. Организм может ответить протестом на непосильные нагрузки.

Финансы. Резкого роста благополучия пока не произойдет. Тем, кто привык жить на широкую ногу, следует стать экономными. По материалам tv.ua.

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