Президент Австрии жестко раскритиковал Трампа [ Редактировать ]
Политика США по "Северному потоку-2" является несправедливой и не учитывает интересы стран Евросоюза. При этом США и Россия имеют свои интересы в ослаблении ЕС. Об этом заявил президент Австрии Александр Ван дер Беллен, сообщает 24tv.ua.
Он убеждает, США оказывают давление на ЕС через проект газопровода.
Администрация американского президента Дональда Трампа относится к ЕС и отдельным его странам как своей колонии, - заявил Ван дер Беллен.
Так австрийский лидер прокомментировал ситуацию не только вокруг "Северного потока-2", но и ядерного соглашения с Ираном. Он утверждает, что такие страны, как США и Россия, заинтересованы в ослаблении ЕС.
США напоминают про свою четкую оценку "Северного потока-2" - там российско-немецкий проект газопровода осуждают и обещают санкции всем причастным. В частности, посол США в Германии Ричард Гренелл отправил письма компаниям в ФРГ, в которых пригрозил возможностью санкций со стороны Вашингтона за поддержку строительства газопровода "Северный поток-2".
Напомним, ранее сообщалось, что в сенате США подготовили резолюцию об отмене проекта "Северный поток-2".
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