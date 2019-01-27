В аэропорту "Борисполь" пограничники задержали гражданина Конго, который с помощью поддельного французского паспорта пытался попасть на рейс в Италию. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Как сообщается, задержанный, для прохождения пограничного контроля, предъявил правоохранителям поддельную ID-карту гражданина Франции.

Мужчину вернули обратным рейсом в Турцию и запретили въезд в Украину на 3 года.

Недавно из-за непогоды в аэропорту "Борисполь" не смог приземлиться самолет.