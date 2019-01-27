В Борисполе задержали иностранца с поддельным паспортом [ Редактировать ]
В аэропорту "Борисполь" пограничники задержали гражданина Конго, который с помощью поддельного французского паспорта пытался попасть на рейс в Италию. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Как сообщается, задержанный, для прохождения пограничного контроля, предъявил правоохранителям поддельную ID-карту гражданина Франции.
Мужчину вернули обратным рейсом в Турцию и запретили въезд в Украину на 3 года.
Недавно из-за непогоды в аэропорту "Борисполь" не смог приземлиться самолет.
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"К глубокому разочарованию этих отморозков, в сумке кроме лэптопа и моих документов, ничего не было. Ну ещё оправа для очков и телефон Нокиа 3310, а также лекарства", - рассказал депутат.
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