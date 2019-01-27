Умер известный украинский комментатор [ Редактировать ]
В субботу, 26 января, ушел из жизни известный украинский комментатор Сергей Дерепа. У него оторвался тромб.
Похороны состоятся во вторник, 29 января, сообщает Tribuna.com.
Смерть комментатора подтвердил украинский спортивный журналист Валентин Щербачев.
Дерепа родился в 1955 году. Он работал на украинском телевидении в 1990-2000-х годах. Он был комментатором многих футбольных и хоккейных матчей, автором и ведущим многочисленных спортивных телевизионных и радиопрограмм.
Ранее мы писали, что умер известный французский композитор.
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