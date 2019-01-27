28 января отмечается так называемый Павлов день - дата памяти православного святого Павла Фивейского.

Говорили, что "Павел день прибавил". И, действительно, в конце января ночи стали значительно короче, а световой день, наоборот, длиннее.

В этот день предсказывали погоду на ближайшее время.

Приметы на 28 января

Ветреный день - к "мокрому" (к дождливому и снежному) году.

Много звезд на небе - лен хорошо взойдет.

Звезды мерцают - к стуже. Тусклый свет звезд - к оттепели.

Тучи на севере - мороз будет только усиливаться.

Большой снегопад - к жестокому морозу ночью.

Если у вас есть колдовские способности - самое время найти в этот день себе ученика.

Большой риск в Павлов день получить порчу.

Чтоб домовой не бушевал - похвалите его за обеденным столом и налейте ему рюмку водки или вина, поставьте ее на видное место.

Свадьба или венчание в этот день - к счастливой супружеской жизни.

Синицы громко щебечут - к холодам.

Воробьи спрятались - к морозам.

Воробьи тихо сидят на деревьях, не чирикают - к обильному снегопаду.

В полдень ворон закаркал на севере - к морозу, на юге - к оттепели.

Снегири щебечут - погода поменяется.

Морозные узоры "смотрят" вниз - к урожайному году.

Если в этот день родился ребенок, ему в колыбельку клали пучок льна и обряжали в льняную рубашечку - чтобы рос здоровым и крепким. Если именины в этот день праздновал взрослый - он тоже должен был ходить в льняной рубашке, чтобы весь год быть счастливым, здоровым и не ведать печалей.

Читайте также, гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля.