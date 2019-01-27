Приметы на 28 января: что категорически нельзя делать в Павлов день [ Редактировать ]
28 января отмечается так называемый Павлов день - дата памяти православного святого Павла Фивейского.
Говорили, что "Павел день прибавил". И, действительно, в конце января ночи стали значительно короче, а световой день, наоборот, длиннее.
В этот день предсказывали погоду на ближайшее время.
Приметы на 28 января
- Ветреный день - к "мокрому" (к дождливому и снежному) году.
- Много звезд на небе - лен хорошо взойдет.
- Звезды мерцают - к стуже. Тусклый свет звезд - к оттепели.
- Тучи на севере - мороз будет только усиливаться.
- Большой снегопад - к жестокому морозу ночью.
- Если у вас есть колдовские способности - самое время найти в этот день себе ученика.
- Большой риск в Павлов день получить порчу.
- Чтоб домовой не бушевал - похвалите его за обеденным столом и налейте ему рюмку водки или вина, поставьте ее на видное место.
- Свадьба или венчание в этот день - к счастливой супружеской жизни.
- Синицы громко щебечут - к холодам.
- Воробьи спрятались - к морозам.
- Воробьи тихо сидят на деревьях, не чирикают - к обильному снегопаду.
- В полдень ворон закаркал на севере - к морозу, на юге - к оттепели.
- Снегири щебечут - погода поменяется.
- Морозные узоры "смотрят" вниз - к урожайному году.
Если в этот день родился ребенок, ему в колыбельку клали пучок льна и обряжали в льняную рубашечку - чтобы рос здоровым и крепким. Если именины в этот день праздновал взрослый - он тоже должен был ходить в льняной рубашке, чтобы весь год быть счастливым, здоровым и не ведать печалей.
Читайте также, гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля.
по теме
Приметы на 27 января: что категорически нельзя делать в день святой Нины
В последние дни января, как правило, уже устанавливалась постоянная морозная погода, и наши предки принимались за подготовительные весенние работы
Приметы на 26 января: что категорически нельзя делать в Еремин день
Многие народные приметы на 26 января связаны с кошками и собаками
Приметы на 25 января: что категорически нельзя делать на Татьянин день
С этим днем связанно также и множество народных примет, по которым можно было узнать каким будет весь год
Татьянин день: что обязательно нужно сделать женщинам 25 января
25 января православная церковь почитает святую мученицу Татьяну, а в народе отмечают - День студента
Приметы на 24 января: что категорически нельзя делать
В народном календаре 24 января - день Федосея-Весняка