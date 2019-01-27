Кофе очень полезен: он может защитить ваш организм от диабета второго типа, болезни Паркинсона, рака груди и толстой кишки. По крайней мере, так утверждают диетологи. Но иногда от употребления бодрящего напитка лучше отказаться - прежде всего, в случае непереносимости кофеина или аллергии на кофеин. Распознать непереносимость помогут следующие признаки, пишет "Сегодня".

Боль в животе

Боль в животе после употребления кофе - один из признаков того, что у вас может иметься непереносимость кофеина. Этот напиток способен провоцировать болевые проявления под ложечкой, симптомы изжоги и обострения гастрита. Дело в том, что в кофе присутствует кофеин и катехолы - вещества, которые стимулируют выброс соляной кислоты, которая может сильно раздражать слизистую желудка.

Учащенное сердцебиение

Кофеин резко повышает пульс и артериальное давление, поэтому после чашки кофе (особенно натощак) может возникать ощущение тахикардии. Если здоровье в порядке и только кофеин вызывает подобные ощущения, можно проверить реакцию уменьшив, объем употребляемого кофе. Если все равно возникает сердцебиение, лучше провериться у врача - такая реакция возможна при уже имеющихся хронических сердечно-сосудистых нарушениях. Либо это действительно индивидуальная непереносимость.

Диарея

Позывы в туалет после употребления кофе при отсутствии других видимых причин, также могут быть признаком непереносимости. В этом случае от кофе нужно отказаться, а не использовать его в качестве слабительного. Стимулируя перистальтику кишечника, кофе содействует ускоренному опорожнению желудка и продвижению по ЖКТ не до конца переваренной пищи, что чревато появлением воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте.

Тремор

Кофе активирует многие биологические механизмы, и в том числе те системы, которые работают не в полную силу. Не обязательно злоупотреблять кофе - даже одна чашка может привести к тремору.

Головная боль

Ее возникновение после кофе говорит о повышенной чувствительности организма к кофеину. Напиток стимулирует работу не только мозга, то и сердечно-сосудистой системы за счет выброса большого количества адреналина. При этом повышается давление, возникает головная боль. Гиперчувствительность сердечно-сосудистой системы к кофеину означает, что его употребление способно вызвать нарушение вплоть до инфаркта или инсульта.

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