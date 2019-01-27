В Бразилии приостановили поисковые работы на месте прорыва дамбы [ Редактировать ]
Бразильские чиновики сообщили, что на месте обрушения дамбыспасатели приняли решение приостановить поисковые работы потенциальных выживших из-за угрозы обрушения соседней плотины, которая принадлежит той же компании. Об этом сообщает РБК-Украина.
Представитель пожарной службы в штате Минас-Жерайс Педро Ахиара заявил, что сохраняется повышенная опасность нового прорыва.
Сообщается, что власти эвакуировали несколько районов в юго-восточном городе Брумандинью, что находятся в пределах досягаемости соседней дамбы, однако не было уточнено точное количество эвакуированных.
Ранее сообщалось, что количество жертв прорыва дамбы в Бразилии выросло до 40. Во время спасательной операции спасатели нашли тела 40 жертв прорыва дамбы, еще почти 300 человек считаются пропавшими без вести
Напомним, в Бразилии прорвало дамбу. По меньше мере 200 человек числятся пропавшими без вести после прорыва дамбы, сдерживающей воду с отходами металлургической промышленности.
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