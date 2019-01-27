Когда весь мир отмечал начало 2019 года, зонд NASA New Horizons("Новые горизонты") приблизился к астероиду Ультима Туле - самому далекому объекту на краю Солнечной системы, который когда-либо был исследован людьми, пишет "Сегодня".

Фотоснимок был получен космическим аппаратом с расстояния 6700 километров, и получился нечетким и немного жутковатым. Из-за очень далекого расстояния до аппарата (6,5 млрд километров), передача данных осуществляется крайне медленно - фотографии, полученные в начале января, до сих пор передаются.

Астероид Ultima Thule (486958) 2014 MU69 снятый с расстояния 6700 километров

На первом размытом фото все же можно рассмотреть странные борозды на поверхности объекта и большие ямы, которые являются "шрамами", образовавшимися в результате ударов других космических объектов. Однако это является только гипотезой - впереди их ждет тщательное изучение, когда зонд передаст более качественные фото.

Ультима Туле оказался довольно комковатым объектом формой, напоминающей гантели, причем на меньшей из сторон есть особенно большое углубление с шириной около 7 км - он даже удостоился собственного названия "Туле".

Примечательно, что фотография была передана на Землю с задержкой из-за помех, вызванных Солнцем. Исследователи на время остановили операцию и дождались восстановления связи. На данный момент - это самая четкая фотография объекта, но ученые ждут более детализированных снимков, когда аппарат приближался к астероиду на самое близкое расстояние в 3500 км.

Ранее сообщалось, что в NASA не могут восстановить связь с марсоходом Opportunity.