С начала года в Украине выросла стоимость ряда социальных продуктов питания. Об этом свидетельствуют данные инфляционного барометра.

Так, колбасы с начала года подорожали на 6,2%, до 183,4 грн за кг. Выросла стоимость и капусты - на 27%, до 33,2 грн за кг.

Также подорожал пшеничный хлеб - на 9,2%, до 29,6 грн за кг, муку - на 4,9%, до 14,06 грн за кг. Кроме того, прибавили в цене макароны - на 4,7%, до 45,5 грн за кг.

В то же время ряд продуктов питания с начала года подешевел: масло - на 1,5%, до 202,1 грн за кг, крупы гречневые - на 9,8%, до 19,3 грн за кг, морковь - на 10,9% , до 10,8 грн за кг, масло - на 0,06%, до 36,3 грн за кг.

Напомним, в Украине также подорожал "борщевой набор".