Високі тарифи, зокрема на газ, проблема і для промисловості. Особливо для хімічної галузі. За словами очільників союзу хіміків України, через високу ціну на "блакитне паливо" - вітчизняне виробництво стає нерентабельним. А місце на ринку все більше займає товар з-за кордону.

Приміром, тільки з 2015 по 17 роки в Україну імпортували майже 2 мільйони тон азотних добрив, в тому числі і з Росії.