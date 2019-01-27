Вітчизняне виробництво стає нерентабельним через високу ціну на газ [ Редактировать ]
Високі тарифи, зокрема на газ, проблема і для промисловості. Особливо для хімічної галузі. За словами очільників союзу хіміків України, через високу ціну на "блакитне паливо" - вітчизняне виробництво стає нерентабельним. А місце на ринку все більше займає товар з-за кордону.
Приміром, тільки з 2015 по 17 роки в Україну імпортували майже 2 мільйони тон азотних добрив, в тому числі і з Росії.
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