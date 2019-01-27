Кризу в галузі обговорюють і лідери політсил. Зокрема, очільник "Радикальної партії" Олег Ляшко закликав знизити ціну на паливо та відродити хімічну промисловість країни.

Напередодні на з'їзді партії нардеп наголосив - необхідно зменшити кількість імпорту та запустити вітчизняні підприємства з виробництва хімічних добрив. А фермери, за словами Ляшка, мають бути забезпечені пільгами та доступними кредитами.

"Фермери, які відновлюють тваринництво: будують свиноферми, будують тваринницькі комплекси, будують агропереробку матимуть компенсацію вартості кредитів, матимуть компенсацію вартості будівництва. Доступні паливно-мастильні матеріали, посівний матеріал. Хімдобрива, які з-за кордону нам завозять імпортну хімію, а українські вітчизняні підприємства хімічної промисловості у Черкасах, у Сумах, в Сєвєродонецьку стоять без роботи. Люди не заробляють. Я перекрию цю контрабанду, щоб українські селяни отримали українські хімдобрива, і щоб відродити українську хімічну промисловість. Для того, щоб Україна була сильнішою, незалежною і не мали потреби ходити, побиратися, а самим заробляти", - заявив Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії".