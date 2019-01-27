"Швидка" не для всіх: Супрун шокувала українців новою заявою [ Редактировать ]
Відмовитись від чорної ікри, не оголошувати епідемію кору, а тепер - нові правила виклику швидкої. Чи не щодня керівниця МОЗу дивує українців шокуючими заявами. Із останнього - Уляна Супрун озвучила - у яких випадках можна скористатись послугами невідкладної допомоги. Детальніше у наступному матеріалі.
Температура за 40, серцевий біль або проблеми з диханням - це короткий перелік симптомів, у разі яких можна дозволити собі таку розкіш, як виклик "швидкої". У інших випадках, будьте ласкаві, телефонуйте сімейному лікарю. Таку думку нещодавно в інтерв'ю "Радіо Свобода" висловила виконуюча обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
"Коли ми обрали свого сімейного лікаря, коли ми захворіємо, то можемо подзвонити до свого лікаря, з ним по телефону поговорити. Як є причина, чому лікар повинен приїхати до свого пацієнта. Це, що було колись, що Швидка надавала послуги первинної ланки, вже не буде продовжуватися. Швидка допомога має надавати екстрену медичну допомогу", - заявляє Уляна Супрун, в.о. міністра охорони здоров'я України.
Проте такі заяви міністра збурили громадськість. Тим паче, коли у країні лютує кір. За останніми даними МОЗ - 8,5 тисяч нових хворих та 5 летальних випадків від початку року. Проте у міністерстві вирішили - епідемію поки не оголошувати. Мовляв, показники ще не достатні. Невдалі реформи відомства вже вкотре викликали жорстку критику міжнародних інституцій.
Наприклад, у всесвітньому звіті Human Rights, що характеризує ситуацію і в Україні, йдеться про те, що люди з онкологією стикались з проблемою у доступі до ефективного знеболювання. А працівники охорони здоров'я не мають достатньої підготовки у питаннях лікування болю або ж просто відмовляться міняти сформовану практику. Попри те, що у своєму звіті міжнародні правозахисники торкаються досить важливої теми, документ пройшов поза увагою провладних медіа. Оприлюднив його очільник політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук. На його думку, хоча в доповіді не названа конкретно Супрун, відповідальність за ситуацію, що склалася цілком і повністю лежить на ній. Медведчук вважає, реформи очільниці МОЗу - це злочин проти українського народу, за який рано чи пізно їй доведеться відповісти.
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