Півтисячі учасників з різних куточків світу. У столиці відбувся Міжнародний турнір з греко-римської боротьби. За звання найкращого змагалися спортсмени, яким іще не виповнилося 16 років. Як усе було - бачили наші кореспонденти.

500 учасників та 22 переможці. Виборювати перемогу на міжнародному турнірі з греко-римської боротьби до Києва приїхали команди не лише з України, а й із Білорусі, Молдови, Литви та Естонії. Завдання атлетів у цьому виді спорту - покласти супротивника на лопатки, не застосовуючи заборонених прийомів. Втім, складність, кажуть переможці - в іншому.

"Найскладніше в цій боротьбі, от для мене - підготуватися до зустрічі не фізически, а ось тут в голові, тобто уже виходити і не думати про програш, а уже виходити і знати, що ти повинен вийти победітелем", - говорить Імед Худжадзе, один із переможців турніру.

Спортсмени віком від 9 до 16 років змагались у вікових та вагових категоріях, у яких і визначили найкращих.

"Смотришь на детей, как они выступают, занимаются, самоулучшаются и не страшно за страну, что такое молодое поколение будет поддерживать страну, защищаться ее в будущем", - говорить Володимир Бова, майстер спорту з рукопашного бою.

"Этот турнир очень важен для детей. Это первый турнир проводят благодаря фонду "Воля". Первый турнир такой большой - приехало 500 участников из семи стран. Все расселили, разместили. Это очень значимый турнир по количеству", - говорить Олег Кравченко, президент Асоціації спортивної боротьби України

Тренери розповідають, завдяки таким міжнародним змаганням спортсмени мають змогу не лише обмінюватись досвідом, а й розвиватись.

"Именно на этих турнирах растут маленькие спортсмены и доходят до чемпионов мира как Жан Беленюк. Мы гордимся, что есть связь с тренерами Молдавии и Украины, и за счет этого и дети наши растут", - говорить Володимир Юрко, тренер команди учасників турніру з Молдови.

Турнір присвятили пам'яті загиблих воїнів на сході країни.

"Прекрасно ідея зібрати молодь, запросити з інших країни. І зробити це досить правильно з точки зору того, що у нас воююча країна - на честь тих людей, які захищають нашу країну, щоб ці діти могли займатися цим видом спорту. Тому ще раз кажу, я вдячний організаторам за те, що вони зробили", - говорить Ігор Жданов, міністр спорту і молоді України.

Після виснажливих змагань спортсмени планують відпочити. Втім, незабаром, - кажуть, знову готуватимуться до нових перемог.