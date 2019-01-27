На Волині - церковні війни. Конфлікт спалахнув навколо храму в селі Садів. Адже місцеву церкву хочуть підпорядкувати ПЦУ, однак далеко не усі представники громади "за". Чому і якими методами намагались проігнорувати їхню думку - далі в сюжеті.

Село Садів Волинської області. На подвір'ї перед церквою Казанської ікони Божої Матері зібралися кілька сотень вірян. Біля воріт - ті, хто хочуть, щоб вона перейшла до православної церкви України. Навпроти - парафіяни з настоятелем храму. Вони проти переходу. Староста села Іван Шендюх оголошує про початок зборів.

"Ми сьогодні маємо визначитися це не є самовільне право, а на базі закону, тому що прийнятий закон, який чітко регламентує перехід громади до православної церви України".

Відразу біля церкви обирають голову, секретаря зборів та лічильну комісію. До громади звертається настоятель церкви отець Володимир.

"Відносно цього закону на сьогоднішній час в Міністерстві юстиції України такої церкви до якої ви закликаєте православної церкви України немає. Ви зачитали статтю закону, ви знаєте добре що депутатами ініційоване звернення до Конституційного суду і поки конституційний суд поки не дасть чіткої відповіді закону, який був прийнятий він тоді він почне діяти", - говорить Володимир Мелесь, настоятель храму.

Головуючий на зборах просить людей голосувати.

"Я ставлю на голосування зараз простим поняттям руки піднімаємо руку, хто за перехід нашої громади з підпорядкування московського патріархату до православної церкви України. Прошу підняти руки".

Голосують селяни, котрі проти переходу до православної церкви України.

Більшість селян "за".

"Тільки за українською метрополією. Підтримую, тільки зайти у свою церкву, у якій я хрестилася", - говорить Леоніда, жителька села Садів.

Свої аргументи "проти" наводять віряни по ту сторону.

"Поки люди не зрозуміли, що у релігію вмішали політику, то вони будуть віру плутати з патріотизмом", - говорить Олена Міщук, жителька села Садів.

Допоки підраховують голоси, парафіяни Української православної церкви моляться біля зачинених церковних дверей. Інші спостерігають за ситуацією та колядують.

На збори селяни взяли протоколи із підписами однодумців. За приєднання до православної церкви України у Садові підписались пів тисячі вірян. Втім графи "проти" приєднання у документі немає.

"Ми просто заходили в будинок, якщо людина каже що мені однаково яка буде церква або якісь інші свої переконання, ну ми просто шли від них і все, вони не ставили свій підпис. Просто тут в шапці сказано що я висловлюю свою волю, що храм був підпорядкований з юрисдикції московського патріархату в православну церкву", - говорить Олена Невідомська, жителька села Садів.

Здивований такою процедурою голосування і громадський активіст, який спостерігав за зборами біля церкви:

"Цей документ носить виключно декларативний характер, як ми для себе з'ясували немає і ще не було загальних зборів де було прийняте рішення про перехід чи не перехід місцевої громади під юрисдикцію православної церкви України від української православної церкви", - говорить Руслан Лінда, координатор Громадського об'єднання "Вільний Вибір".

Близько обіду люди розійшлися. До церкви так ніхто і не потрапив. Протокол зборів, - каже - передадуть обласним чиновникам. Аби ті вирішили конфлікт.

"Беззаперечно, збори сьогодні як такі не відбулися. Збір громади носить ну скажімо - це намір. Але фактично і юридично він не відбувся. Рейдерського захоплення на цей момент я не вбачаю, і це також великий плюс", - говорить Руслан Лінда, координатор Громадського об'єднання "Вільний Вибір".

Про порушення закону біля церкви у селі Садів говорять юристи Волинської єпархії української православної церкви. Готують необхідні звернення в правоохоронні органи. А також адміністративні позови до Волинського окружного адмінсуду.

"Збори були скликані неуповноваженими особами. І збори не приймали жодного рішення, яке було офіційно оформлено як рішення", - говорить Анатолій Мацей, адвокат Волинської єпархії.

Про аналогічне порушення закону адвокати говорять і в селі Кримне Камінь-Каширського району Волинської області. З необхідними повідомленнями та скаргами адвокати уже звернулися до правоохоронців. Просять відкрити кримінальне провадження.