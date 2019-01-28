Курс валют в Украине на 28 января: чего ждать в начале недели [ Редактировать ]
Национальный банк Украины на 28 января 2019 года ослабил курс гривны на 3 копейки - до 27,81 гривен за доллар - по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ,
Единая европейская валюта также подорожала на 5 копеек (курс евро на 25 января составлял 31,51 гривны за один евро).
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
- 100 долларов США - 2781 гривна;
- 100 евро - 3156 гривен.
Также в НБУ дали прогноз гривны на 2019 год.
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