Национальный банк Украины на 28 января 2019 года ослабил курс гривны на 3 копейки - до 27,81 гривен за доллар - по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ,

Единая европейская валюта также подорожала на 5 копеек (курс евро на 25 января составлял 31,51 гривны за один евро).

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США - 2781 гривна;

100 евро - 3156 гривен.

Также в НБУ дали прогноз гривны на 2019 год.