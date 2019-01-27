Из Третьяковской галереи в Москве пропала картина русского художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" 1908 года создания.

Об этом сообщают РИА Новости.



Сначала об этом сообщили в социальных сетях, а позже исчезновение картины подтвердили в Министерстве культуры.

''Ай-Петри. Крым''

МВД России официально подтвердило, что ведет розыск похитителя, в настоящий момент в галерее ведется досмотр, полицейские и сотрудники Росгвардии проверяют и опрашивают всех, кто находится в здании.

Вор унес картину во время работы выставки, когда в зале находились и другие посетители. Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился.

На днях в Нидерландах по подозрению в краже картины Ренуара был задержан 59-летний гражданин Украины.