Из Третьяковской галереи украли известную картину [ Редактировать ]
Из Третьяковской галереи в Москве пропала картина русского художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" 1908 года создания.
Об этом сообщают РИА Новости.
Сначала об этом сообщили в социальных сетях, а позже исчезновение картины подтвердили в Министерстве культуры.
''Ай-Петри. Крым''
МВД России официально подтвердило, что ведет розыск похитителя, в настоящий момент в галерее ведется досмотр, полицейские и сотрудники Росгвардии проверяют и опрашивают всех, кто находится в здании.
Вор унес картину во время работы выставки, когда в зале находились и другие посетители. Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился.
На днях в Нидерландах по подозрению в краже картины Ренуара был задержан 59-летний гражданин Украины.
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