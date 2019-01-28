Похитители картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" с выставки в Третьяковской галерее, чтобы отвлечь внимание посетителей и охраны, украли из гардероба шубу.

Об этом сообщает "РЕН ТВ".



Изначально в полицию поступило сообщение о краже шубы из гардероба Третьяковки. Прибывшие на место полицейские стали просматривать записи с камер видеонаблюдения и увидели, как неизвестные сняли со стены полотно Куинджи.



По словам очевидцев, один из преступников под видом сотрудника музея вытащил полотно из рамы в выставочном зале и покинул Третьяковку. На улице похитителя ждал белый Mercedes, на котором он и скрылся.

На днях в Нидерландах по подозрению в краже картины Ренуара был задержан 59-летний гражданин Украины.