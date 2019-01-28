Украинцы поставили мировой рекорд по стрельбе [ Редактировать ]
Украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали золотые медали на турнире H&N Cup в Мюнхене. Они победили в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров в миксте.
Об этом сообщает XSport.
Костевич в миксте с Омельчуком показали результат 488.3 и установили новый мировой рекорд, до этого принадлевший Виталине Бацарашкиной и Артему Черноусову из России.
Это не первый успех украинской пары. В 2018 году на этапе Кубка мира в том же Мюнхене микст Костевич и Омельчука повторил рекорд мира в квалификации - 778.
Стоит отметить, что Костевич в первый день соревнований завоевала еще два "золота" в индивидуальных соревнованиях. Таким образом, в копилке украинской команды три медали высшей пробы.
Недавно Роналду побил новый "рекорд".
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