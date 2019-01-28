У Канаді виявили рідкісного білого єнота. Тварину-альбіноса зафільмувала жителька провінції Онтаріо. Звірятко, що попалося собі в снігу біля її подвір'я, миттєво стало зіркою місцевого телебачення.

Науковці кажуть: мутація, що забарвлює хутро цих тварин у неприродно світлий колір, трапляється раз на 750 тисяч випадків.