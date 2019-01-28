У Канаді знайшли білого єнота [ Редактировать ]
У Канаді виявили рідкісного білого єнота. Тварину-альбіноса зафільмувала жителька провінції Онтаріо. Звірятко, що попалося собі в снігу біля її подвір'я, миттєво стало зіркою місцевого телебачення.
Науковці кажуть: мутація, що забарвлює хутро цих тварин у неприродно світлий колір, трапляється раз на 750 тисяч випадків.
по теме
В Канаде нашли редкого енота (видео)
В канадской провинции Онтарио был замечен редкий енот-альбинос
Волонтери навчають першої допомоги для тварин
Уперше в Україні волонтери розпочали безплатні тренінги невідкладної допомоги травмованим тваринам. Виявляється, поводження з чотирилапими, в яких переломи, опіки чи отруєння - має свої особливості
Знайдена в Житомирі рись освоюється у Рівненському зоопарку
Травмована та знесилена рись, яка у пошуках порятунку прийшла до людей у Житомирі, тепер має нову домівку. Хижак поволі освоюється у Рівненському зоопарку. Як почувається?
У Південній Кореї замість дітей заводять тварин
Як дитина, але дешевше. Замість дітей, подружжя у Південній Кореї дедалі частіше беруть собі хатніх улюбленців. Які причини такого вибору?
У Британії рятують голого їжака (відео)
Про їжака дбають захисники звірів у місті Мач-Венлок - туди тварину привіз чоловік, який натрапив на неї в лісі