Серби влаштували голий забіг по снігу [ Редактировать ]
По снігу в самому спідньому! Екстремальний забіг провели в Белграді, щоб нагадати всім - не варто закидати тренування взимку. Охочих оголитися за мінусової температури назбиралося зо два десятки.
Змагань між собою відчайдухи не влаштовували. Кажуть - вже те, що прийшли на цей захід і роздяглися - велика перемога над собою.
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