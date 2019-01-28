На Донбасі за тиждень очистили 45 гектарів від мін [ Редактировать ]
За попередній тиждень на Донбасі від мін очистили майже 45 гектарів земель. Про це повідомляють у штабі Об'єднаних Сил. Військові знешкодили понад 60 вибухонебезпечних предметів.
Територію поблизу населених пунктів прочісували особливо ретельно. Розмінували і прохід до Донецької фільтрувальної станції, щоб люди могли безпечно ходити туди на роботу.
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