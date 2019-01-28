За попередній тиждень на Донбасі від мін очистили майже 45 гектарів земель. Про це повідомляють у штабі Об'єднаних Сил. Військові знешкодили понад 60 вибухонебезпечних предметів.

Територію поблизу населених пунктів прочісували особливо ретельно. Розмінували і прохід до Донецької фільтрувальної станції, щоб люди могли безпечно ходити туди на роботу.