В Україні на вихідних розгулялися хуртовини. У різних регіонах випало від 10 до 30 сантиметрів снігу. На Черкащину циклон налетів із подвійною силою. Комунальники не встигають розчищати замети. Детальніше розкаже Станіслав Кухарчук.

Із самого ранку Володимир Михальченко не випускає лопати з рук. Каже, іще весь сніг, який випав у вівторок, не встиг прибрати, як насипало нового. Чоловік запевняє, такої зими не бачив у Черкасах іще з 90-х.

"Погані погодні умови, а що зробиш - треба працювати тут трактор не пройде, то доводиться лопатою откидаю, де трактор, то трактором", - говорить Володимир Михальченко, двірник.

За останній місяць Черкаси буквально вкрилися кучугурами снігу. Комунальні служби його не те що вивозити, ба навіть розчищати не встигають. Якщо основні автомагістралі більш-менш чисті, то на другорядних дорогах та у провулках суцільна каша. А тротуари взагалі зникли під товщею снігу та криги навіть у центрі.

"На переходах то вообще невозможно перейти дорогу и скользко ночью иногда чистят эту дорогу только, а тротуары нет", - говорить Ніна Корнієнко, жителька Черкас.

На розчистку доріг від початку зими міський бюджет витратив уже понад 10 мільйонів гривень. У роботах задіяні як комунальники, так і підрядна організація. За умовами договору обидві служби мають розчищати і частину тротуарів. Але як виявилось, на ці потреби місто не передбачило достатнього фінансування, та й спеціальної техніки бракує.

"В цьому році працюємо в тестовому режимі, на наступний рік буде придбана техніка, яка дозволить це робити …тому що зараз немає ні техніки, ні технології, як це зробити на практиці", - говорить Андрій Бортник, директор підрядного підприємства з прибирання доріг.

Травматологічне відділення третьої міської лікарні ледве справляється з напливом пацієнтів. Андрія привезла швидка із підозрою на перелом ноги.

"Стаєш наче основа нормальна сніжна, але ж під снігом льод і моментально улітаєш ішов собі додому, підсковзнувся впав і поняв, що не можу самотужки встати на ногу", - говорить Андрій, житель Черкас.

"Якщо буде зміна погодних умов - буде з'являтися лід і вода, таке поєднання, то кількість травмованих буде набагато більшою, тому будемо працювати у посиленому режимі", - говорить Віталій Григор'єв, заступник головного лікаря третьої міської лікарні Черкас.

За прогнозами синоптиків, такі погодні умови на Черкаси чекають уже з вівторка, коли морози зміняться відлигою і нічним похолоданням.