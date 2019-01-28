Волонтери навчають першої допомоги для тварин [ Редактировать ]
Уперше в Україні волонтери розпочали безплатні тренінги невідкладної допомоги травмованим тваринам. Виявляється, поводження з чотирилапими, в яких переломи, опіки чи отруєння - має свої особливості. Які - Ольга Клюєва розповість.
Як допомогти тварині і при цьому самому не наразитися на небезпеку? Інструктор на муляжі собаки демонструє техніку штучного дихання.
"В подальшому ми повинні провентилювати легені, легені вентилюються через ніздрі у тварин у собак, враховуючи їхню анатомію, тому шо собака ртом не дихає, собака завжди дихає тільки носом".
Усе майже так, як і з людьми, щоправда, братів наших менших треба ретельно продезинфікувати і зафіксувати. У критичному стані навіть найдобріші тварини можуть бути небезпечними для рятівника.
"Треба знати алгоритм дій, в першу чергу безпечний для себе і в принципі по фізіології вже дуже схоже на людину".
Олександра рік прослужила медичним інструктором у зоні бойових дій на Донбасі. Зараз дівчина опановує нові навички порятунку тварин.
"Я стикнулась з тим, що я маю навички надання першої домедичної допомоги в зоні АТО, тобто з людьми я працювала, а з собакам мені було складно. Найважче це те що ти не можеш пояснити, що тобі буде зараз боляче і я тоді зроблю все класно щоб ти вижив, зрозуміло, шо цього не можна отримати", - говорить Олександра Зелена, інструктор.
Більшість чотирилапих, які травмуються та гинуть в Україні - це жертви наїзду автомобілів або отруєння догхантерами, тому окрему увагу на тренінгах присвятили протиотрутним заходам.
"Це отруєння, які проводять зазвичай догхантери, цивільне населення не знає що з цим боротися насправді проблема досить бічова. Просто маніпуляція, ми можем знати, які протиотрути ввести як розрахувати на тваринку і будь-ласка рятуєм і веземо в клініку", - говорить Ілля Єгельський, інструктор.
Тренінги українські волонтери запозичили в американських кінологів. У Європі та США майбутні власники проходять їх ще перш ніж придбати домашнього улюбленця. В Україні культура допомоги тваринам тільки починає розвиватися. Після столиці такі тренінги обіцяють провести в усіх обласних центрах.
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