На Рівненщині військових навчають методикою НАТО [ Редактировать ]
На Рівненському полігоні триває вишкіл військових за програмою НАТО. Два десятки іноземних колег попри сильний мороз і вітер навчають армійців, як вести прицільний вогонь з різних вогневих позицій. За допомогою навчальної зброї відпрацьовують різні тактики бою. Маневри закінчаться на початку лютого. Потому учасники отримають сертифікати міжнародного зразка.
"Їхня методика набагато раз краща, удобна Також придержуємось тих вимог, як і в американців, як і в них - система Едіп - це тоїсть пояснення, демонстрація, імітація і практика. В нас такого не було", - говорить Юрій Комок, військовослужбовець Збройних сил України.
"Українські військовослужбовці дуже старанні і показують високі результати. Хоч за інструкторів і вчителів тут ми, але мушу визнати: ваші військові - професіонали з величезним досвідом. Ми налагодили робочі стосунки і теж хочемо перейняти їхній досвід", - говорить Ніколас Олів, старший інструктор групи вогневої підтримки (велика Британія).
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