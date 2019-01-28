Выборы президента 2019: Вакарчук сделал откровенное заявление (видео) [ Редактировать ]
Лидер украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться в президенты на ближайших выборах.
Об этом он заявил в видеообращении в YouTube.
"Я неоднократно заявлял, власть как таковая, президентский пост как таковой - мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране! И чтобы расставить все точки над "и", снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, участвовать ни в президентских выборах 2019 года.
Я хорошо осознаю, что сейчас, в джинсах могу сделать больше для страны, чем надев галстук. И я не собираюсь стоять в стороне", - сказал он.
Напомним, выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года.
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