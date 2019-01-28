В Киеве объявили желтый уровень опасности [ Редактировать ]
28 января в Киеве объявили первый (желтый) уровень опасности. В этот период жителям и гостям столицы стоит придерживаться определенных правил. В первой половине дня в городе будет туман. Из-за него видимость на улицах города - 200-500 метров (І уровень опасности, желтый), говорится в сообщении КГГА.
Кроме этого, на дорогах и тротуарах автомобилистов и пешеходов ожидается гололед.
Чтобы не попасть в ДТП в туман, водителя необходимо:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Ранее мы сообщали, что украинцев ждет улучшение погодных условий.
по теме
В Украине 27 января пройдет сильнейший снегопад
В ближайшие сутки, 27 января, погоду на большей части территории Украины будет определять снежная и местами холодная воздушная масса
На выходных в Украине ударят крепкие морозы
В Украине на выходных, 26 и 27 января, ожидается небольшой снег, на юго-восточной половине страны прогнозируется небольшой мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега, туман
Аномальна спека в Австралії: до медиків звернулися 44 людини
В Австралії аномальна спека. Температура у південних штатах сягає 48 градусів. Таку позначку стовпчик термометра не показував уже 80 років
В Запорожской области трасса превратилась в "каток" (фото)
Работники дорожных служб Запорожской области просят водителей не выезжать на трассы
День Татьяны: какой будет погода в праздник
В пятницу, 25 января, в Украине на смену снежным атмосферным идет антициклон