28 января в Киеве объявили первый (желтый) уровень опасности. В этот период жителям и гостям столицы стоит придерживаться определенных правил. В первой половине дня в городе будет туман. Из-за него видимость на улицах города - 200-500 метров (І уровень опасности, желтый), говорится в сообщении КГГА.

Кроме этого, на дорогах и тротуарах автомобилистов и пешеходов ожидается гололед.

Чтобы не попасть в ДТП в туман, водителя необходимо:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Ранее мы сообщали, что украинцев ждет улучшение погодных условий.