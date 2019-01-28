Активніше долучитися до звільнення моряків Україна закликає Червоний Хрест та комісара з прав людини Ради Європи. Українська сторона досі не має достовірної інформації про стан здоров'я поранених ув'язнених, - наголошує віце-спікер парламенту Ірина Геращенко.

Від родичів відомо, що в руках двох моряків досі залишаються металеві осколки. Український омбудсмен Людмила Денісова готова будь-якої миті виїхати до Росії аби зустрітися із полоненими, але слідчі ФСБ не дають на це дозволу.