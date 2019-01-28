Адвокати чекають на підтвердження переведення українських моряків до СІЗО [ Редактировать ]
Трьох поранених українських моряків перевели із медчастини "Матроської тиші" до СІЗО "Лефортово". Про це повідомила російська волонтерка Вікторія Івлєва.
Водночас, адвокат Микола Полозов, який координує роботу команди захисту військовополонених, написав, що інформацію про переведення Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороки зможуть підтвердити або спростувати сьогодні, коли відчиняться ізолятори.
Нагадаю, 25 листопада в районі Керченської протоки Росія обстріляла і захопила українські військові кораблі, на яких служили 24 моряки. Окупаційні "суди" в Криму їх заарештували. Згодом бранців перевезли до Москви.
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