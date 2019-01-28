Біля Новотошківського військових накрили вогнем гранатометів [ Редактировать ]
Попередня доба на Донбасі минула відносно спокійно. Був один ворожий обстріл. Із гранатометів та кулеметів російські найманці вдарили по опорних пунктах українських військових неподалік Новотошківського.
Ніхто з армійців не постраждав. Наші захисники були змушені відкривати вогонь у відповідь. Двох бойовиків було знищено.
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