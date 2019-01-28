Ніхто з армійців не постраждав

Попередня доба на Донбасі минула відносно спокійно. Був один ворожий обстріл. Із гранатометів та кулеметів російські найманці вдарили по опорних пунктах українських військових неподалік Новотошківського.

Ніхто з армійців не постраждав. Наші захисники були змушені відкривати вогонь у відповідь. Двох бойовиків було знищено.