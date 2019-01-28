На Київщині діти отруїлися під час поїздки шкільним автобусом

На Київщині діти отруїлися невідомою речовиною під час поїздки шкільним автобусом. Інцидент стався у Баришівському районі. У лікарні зараз чотирнадцять учнів. Троє з них перебувають у реанімації