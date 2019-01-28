Отруєння на Хмельниччині: дітей виписують з лікарень [ Редактировать ]
Восьмеро дітей, які отруїлися в дитсадку міста Нетішин - потроху одужують. Спалах харчової інфекції в цьому дошкільному закладі фіксують уже вдруге за останні півроку.
Серед імовірних причин у Держпродспоживслужбі називають "порушення санітарних норм та неякісні продукти". Дитсадок вже позапланово перевірили, а про отруєння повідомили правоохоронців.
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