Лідер опозиції Венесуели закликав до загальнонаціональних протестів [ Редактировать ]
Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим президентом, закликав до загальнонаціональних протестів уже цієї середи. Нового лідера країни офіційно визнали ще Ізраїль та Австралія. Відтак вже 21 країна у світі підтримує венесуельську опозицію.
Іще сім європейських держав погрожують визнати Гуайдо очільником, якщо Мадуро не оголосить нові вибори протягом тижня. Тим часом Ніколас Мадуро взяв участь у військових навчаннях у штаті Карабобо. Так диктатор мав на меті показати підтримку армії на тлі внутрішньої кризи в країні.
Він особисто проїхав на бронетранспортері, а потому - спостерігав за демонстрацією військової техніки - більшість якої подарували росіяни.
Однак на цих кадрах видно, що участь у навчаннях взяли лише кілька сотень армійців. Нагадаю, раніше лідер опозиції Хуан Гуайдо пообіцяв амністію військовим, які перейдуть на його бік.
по теме
Ситуація у Венесуелі: державний переворот чи законна зміна влади?
Чи зможуть світові лідери знайти спільне рішення? Та чим закінчиться ця криза - для однієї з головних нафтових країн?
Протести у Венесуелі: на вулицях з'явилися барикади
Обурені спустошливою кризою, яка панує в країні, демонстранти вийшли на вулиці за закликом опозиції
У Парижі вийшли на протест проти "жовтих жилетів"
"Червоні шалики" проти "жовтих жилетів". Близько 10 тисяч французів вийшли на демонстрацію в Парижі напередодні
Криза у Венесуелі: Ніколас Мадуро взяв участь у навчаннях військових
Президент Венесуели Ніколас Мадуро взяв участь у військових навчаннях у штаті Карабобо. Так диктатор мав на меті показати підтримку армії на тлі внутрішньої кризи в країні
У Брюсселі тисячі людей вимагають боротися зі змінами клімату
70 тисяч людей напередодні вийшли на вулиці Брюсселя. Вони вимагали від уряду рішучих дій у боротьбі з кліматичними змінами