Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим президентом, закликав до загальнонаціональних протестів уже цієї середи. Нового лідера країни офіційно визнали ще Ізраїль та Австралія. Відтак вже 21 країна у світі підтримує венесуельську опозицію.

Іще сім європейських держав погрожують визнати Гуайдо очільником, якщо Мадуро не оголосить нові вибори протягом тижня. Тим часом Ніколас Мадуро взяв участь у військових навчаннях у штаті Карабобо. Так диктатор мав на меті показати підтримку армії на тлі внутрішньої кризи в країні.

Він особисто проїхав на бронетранспортері, а потому - спостерігав за демонстрацією військової техніки - більшість якої подарували росіяни.

Однак на цих кадрах видно, що участь у навчаннях взяли лише кілька сотень армійців. Нагадаю, раніше лідер опозиції Хуан Гуайдо пообіцяв амністію військовим, які перейдуть на його бік.