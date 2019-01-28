Весілля у Перу закінчилося обвалом готелю [ Редактировать ]
Трагедія під час весілля в Перу. Там обвалився готель, де відбувалася урочиста церемонія. Загинули щонайменше 15 людей, понад 30 - травмовані.
За попередніми даними, споруда впала через зсув ґрунту. Його спричинили затяжні зливи. Перед тим у регіоні дощило п'ять днів поспіль.
по теме
У Перу готель накрив собою учасників весілля
Трагедія під час весілля в Перу. Там обвалився готель, де відбувалася урочиста церемонія. Загинули щонайменше 15 людей, понад 30 - травмовані. За попередніми даними, споруда впала через зсув ґрунту.
У Бразилії зростає кількість загиблих від прориву дамби
До 58 зросла кількість жертв унаслідок прориву дамби в Бразилії. напередодні знайшли ще один автобус із загиблими. Понад три сотні осіб вважають зниклими безвісти
У Харкові згорів торговельний центр
У Харкові майже вщент згорів торговельний центр "Міраж". Триповерхова будівля зайнялася близько четвертої ранку, вогонь охопив 360 квадратних метрів
Под Полтавой поезд протаранил автомобиль, есть жертвы (фото)
Водитель автомобиля не убедился в безопасности проезда через железнодорожный переезд
Прорив дамби у Бразилії: хвилею змило автобус з людьми
До 58 зросла кількість жертв унаслідок прориву дамби в Бразилії. напередодні знайшли ще один автобус із загиблими. Понад три сотні осіб вважають зниклими безвісти