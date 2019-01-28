Перед тим у регіоні дощило п'ять днів поспіль.

Трагедія під час весілля в Перу. Там обвалився готель, де відбувалася урочиста церемонія. Загинули щонайменше 15 людей, понад 30 - травмовані.

За попередніми даними, споруда впала через зсув ґрунту. Його спричинили затяжні зливи. Перед тим у регіоні дощило п'ять днів поспіль.