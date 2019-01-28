До 58 зросла кількість жертв унаслідок прориву дамби в Бразилії. напередодні знайшли ще один автобус із загиблими. Понад три сотні осіб вважають зниклими безвісти.

Тим часом, у районі лиха триває масова евакуація. Свої домівки змушені покинути 24 тисячі людей.

Через дощі існує висока загроза прориву ще однієї греблі. І саме тому рятувальну операцію тимчасово зупинили.