У Бразилії зростає кількість загиблих від прориву дамби [ Редактировать ]
До 58 зросла кількість жертв унаслідок прориву дамби в Бразилії. напередодні знайшли ще один автобус із загиблими. Понад три сотні осіб вважають зниклими безвісти.
Тим часом, у районі лиха триває масова евакуація. Свої домівки змушені покинути 24 тисячі людей.
Через дощі існує висока загроза прориву ще однієї греблі. І саме тому рятувальну операцію тимчасово зупинили.
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