Бельгійці закликали зменшити забруднення повітря [ Редактировать ]
70 тисяч людей напередодні вийшли на вулиці Брюсселя. Вони вимагали від уряду рішучих дій у боротьбі з кліматичними змінами. А саме - ширше використовувати відновлювані джерела енергії та вживати заходів щодо зменшення забруднення повітря. Це вже четверта така акція за останні два місяці. Вона зібрала активістів з усієї країни.
"Ми тут, бо хочемо виказати свою підтримку боротьбі проти змін клімату. Думаю, сьогодні вони очевидні для кожного з нас. Переконаний, ми побачимо наслідки цих дій вже невдовзі. Ми станемо частиною позитивного руху, що покращить наше майбутнє", - говорить Жером, учасник протесту.
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