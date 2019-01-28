Це вже четверта така акція за останні два місяці

70 тисяч людей напередодні вийшли на вулиці Брюсселя. Вони вимагали від уряду рішучих дій у боротьбі з кліматичними змінами. А саме - ширше використовувати відновлювані джерела енергії та вживати заходів щодо зменшення забруднення повітря. Це вже четверта така акція за останні два місяці. Вона зібрала активістів з усієї країни.

"Ми тут, бо хочемо виказати свою підтримку боротьбі проти змін клімату. Думаю, сьогодні вони очевидні для кожного з нас. Переконаний, ми побачимо наслідки цих дій вже невдовзі. Ми станемо частиною позитивного руху, що покращить наше майбутнє", - говорить Жером, учасник протесту.